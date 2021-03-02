أمن المنافذ يضبط 9 قضايا تهريب في يوم واحد

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 9 قضايا أبرزها بضائع أجنبية الصنع – مستلزمات طبية، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط 3 قضايا.

وأسفرت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية من ضبط 1280 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد 229 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط (1) قضية.

وفي مجال الأمن العام، ضبطت الحملات 26 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق