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عام كامل على إعلان أول اصابة بـ "كورونا" في المملكة.. رحلة من 1 الى 377700 حالة

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عام كامل على إعلان أول اصابة بـ "كورونا" في المملكة.. رحلة من 1 الى 377700 حالة عام كامل على إعلان أول اصابة بـ "كورونا" في المملكة.. رحلة من 1 الى 377700 حالة
كانت لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده

عام كامل على إعلان أول اصابة بـ

أعلنت وزارة الصحة في مثل هذا اليوم من العام الماضي ٢ مارس ٢٠٢٠، تسجيل أول إصابة بكورونا في المملكة.

وقال بيان الصحة حينها وفق وكالة الأنباء : أعلنت وزارة الصحة ظهور نتائج مخبرية تؤكّد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد Covid-19 لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين، ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده.

وقالت وزارة الصحة إنه في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها، قامت الوزارة بإرسال إحدى فرق مكافحة العدوى في الحال، للكشف على المواطن، وأخذ عينة للفحص المخبري التي تم من خلالها التأكّد من إصابته بالفيروس.

وطمأنت الوزارة حينها الجميع بأن الحالة معزولة حالياً في المستشفى، وجارٍ التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، كما جرى حصر جميع المخالطين للمصاب، وأخذ العيّنات منهم لفحصها من قِبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وفي سياق ذي صلة، تكشف آخر أرقام كورونا في المملكة التي أعلنتها "الصحة" أمس، أن إجمالي الإصابات بلغ 377700 حالة، المتعافون منهم 368640 حالة، ولله الحمد، وحالات الوفاة 6500 حالة وفاة، كما كشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2560 والحالات الحرجة 492 حالة.وزارة الصحة الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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