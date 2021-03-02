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"معهد الفلك": غرة شعبان 14 مارس.. ورمضان 13 أبريل

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"معهد الفلك": غرة شعبان 14 مارس.. ورمضان 13 أبريل "معهد الفلك": غرة شعبان 14 مارس.. ورمضان 13 أبريل

مصراوي Masrawy

10:54 ص الثلاثاء 02 مارس 2021

القاهرة- (أ ش أ):

كشفت الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن غرة شهر شعبان للعام الهجري الحالي (1442) ستوافق يوم /الأحد/ (14 مارس الحالي)، وعدته ستكون 30 يوما، ما يعني أن رمضان سيبدأ فلكيا الثلاثاء 13 أبريل القادم.

وقال رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي - في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن هلال شهر شعبان سيولد مباشرة في الساعة الثانية عشرة و 21 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة يوم /السبت/ 29 رجب الحالي، الموافق 13 مارس الحالي (يوم الرؤية).

وأضاف القاضي أن الهلال الجديد سيبقى في سماء كل من مكة المكرمة لمدة 8 دقائق، والقاهرة لمدة 6 دقائق بعد غروب الشمس في يوم الرؤية، وفي باقي محافظات جمهورية العربية سيبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح ما بين 5-8 دقائق، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال بعد غروب الشمس لمدد تتراوح ما بين 1-17 دقيقة، ماعدا طهران بإيران فيغرب فيها الهلال مع غروب الشمس.

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