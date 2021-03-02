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النقض ترفض طعن على نتيجة "خسارته الانتخابات"

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النقض ترفض طعن مرتضى منصور على نتيجة "خسارته الانتخابات" النقض ترفض طعن على نتيجة "خسارته الانتخابات"

مصراوي Masrawy

10:56 ص الثلاثاء 02 مارس 2021

كتب - طارق سمير:

رفضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، طعن على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة التصويت عن دائرة ميت غمر بالدقهلية بإعلان خسارته في الانتخابات.

وأحالت المحكمة الإدارية العليا في وقت سابق الطعن المقدم من مرتضى منصور على قرار نتيجة خسارته بانتخابات النواب، إلى محكمة النقض لعدم اختصاصها، فيما طالب "منصور" بإعادة فرز الأصوات في الأصوات بدائرة ميت غمر.

كان مرتضى أحمد منصور، حصل على ٢١٢٧١ صوتا؛ ليحتل الترتيب السادس؛ ما يعني عدم خوضه جولة الإعادة ضمن المرشحين الأربعة بالدائرة، فتقدم بطعن على الأصوات أمام مجلس الدولة الذي أحاله إلى محكمة النقض وينظر اليوم برئاسة المستشار محمد سامي إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض.

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