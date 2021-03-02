مستأنف مدينة نصر تؤيد براءة 21 شخصًا من تهمة التشاجر في مول شهير

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مصراوي Masrawy

كتب- صابر المحلاوي:

أيدت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، حُكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة 21 شخصًا من اتهامهم بالتشاجر وحيازة مواد حارقة وزجاجات مولوتوف في مول بمدينة نصر.

ورفضت المحكمة استئناف النيابة على حُكم البراءة.

بدأت تفاصيل الواقعة بنشوب مشاجرة بين العاملين بمول شهير بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وآخرين بمول آخر، واستخدم المتهمون في الواقعة زجاجات المولوتوف.

وكشفت التحريات إتلاف العديد من السيارات، وإصابة آخرين، فيما تمكنت الشرطة وقوات الأمن المركزي من السيطرة على المشاجرة وفض الاشتباك والقبض على المتهمين.