النياة تُصرِّح بدفن طفلة لقيت مصرعها في حريق شقة سكنية بالجيزة

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مصراوي Masrawy

كتب- صابر المحلاوي:

صرحت النيابة العامة بالجيزة، بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها في حريق شقة سكنية بشارع فيصل، أمس الإثنين.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقت إشارة من شرطة النجدة بتصاعد كثيف للأدخنة من عقار بجوار كوبري فيصل.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 3 سيارات إطفاء موجهًا بسرعة محاصرة مصدر النيران ومنع خطر امتدادها إلى الوحدات المجاورة.

وأسفر الحريق عن مصرع طفلة لم تتجاوز العامين، وتم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى الشقق السكنية المجاورة.