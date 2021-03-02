أخبار عاجلة

​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب -
قد تصل للحبس 10 سنوات.. ما هي العقوبة المتوقعة على السائق المتسبب في حادث "الكريمات"؟ -
جونسون: إعادة فتح المدارس يظهر "الجهد الوطني" للتغلب على الفيروس -
موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي -
​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج -
إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث "فض اعتصام النهضة" الأحد -
حاكم نيويورك: انخفاض عدد حالات كوفيد-19 ببطء على مستوى الولاية -
موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جراحة الـ 4 ساعات تنقذ شاباً تعرّض لحادث مروّع بـ"وادي الدواسر"

Print
جراحة الـ 4 ساعات تنقذ شاباً تعرّض لحادث مروّع بـ"وادي الدواسر" جراحة الـ 4 ساعات تنقذ شاباً تعرّض لحادث مروّع بـ"وادي الدواسر"
كان يعاني تهتكاً شديداً بالكبد وتمزقاً بالشرايين والأوردة ونزيفاً في البطن

جراحة الـ 4 ساعات تنقذ شاباً تعرّض لحادث مروّع بـ

تمكن فريق الجراحة العامة في مستشفى محافظة وادي الدواسر العام، من إنقاذ مواطن في العقد الثاني من العمر، بعد أن تعرّض لحادث مروري مروّع".

وتفصيلاً، استقبل قسم الإسعاف بوادي الدواسر، شاباً تعرّض لانقلاب مركبته، وبعد مباشرة الحالة من طاقم الإسعاف والطوارئ وتقديم الخدمات الطبية الطارئة، تبيّن بالتشخيص الأولي وجود تهتك شديد بالكبد وتمزق بالشرايين والأوردة ونزيف في البطن، إضافة إلى ضعف تام في العلامات الحيوية حين وصوله للمستشفى".

ونجح الفريق الجراحي بقيادة استشاري الجراحة العامة الدكتور محمد بركات؛ وأخصائي الجراحة الدكتور محمد العقباوي؛ والدكتور أسامة صلاح الدين؛ بفضلٍ من الله- من إجراء عدة عمليات استغرقت أكثر من 4 ساعات، تمّ من خلالها إيقاف النزيف وإصلاح الشرايين والأوردة الرئيسة بالكبد، فيما نُقل إلى العناية الفائقة، ولوحظ تحسن في صحته بعد أيام، واستمر في ذلك لأكثر من شهر قبل أن يقرّر الأطباء خروجه لمنزله وهو بصحة جيدة ومستقرة".

يُشار، إلى أن قسم الجراحة العامة بمستشفى المحافظة الوحيد شهد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الحالات ونجح في العمليات النوعية الأشهر الماضية؛ نظير التعاقد مع عديد من أطباء الجراحة الأكفاء من فئة الاستشاريين والأخصائيين، الذين أسهموا في إجراء الجراحات النوعية والمناظير الجراحية والعمليات الطارئة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي

موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي

موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي

موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي

الأسبوع في 14 صورة: انفصال جبل جليدي عملاق.. وامرأة عجوز تلكم مدربها

الأسبوع في 14 صورة: انفصال جبل جليدي عملاق.. وامرأة عجوز تلكم مدربها

الأسبوع في 14 صورة: انفصال جبل جليدي عملاق.. وامرأة عجوز تلكم مدربها

الأسبوع في 14 صورة: انفصال جبل جليدي عملاق.. وامرأة عجوز تلكم مدربها

شبكة عيون الإخبارية