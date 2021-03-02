جراحة الـ 4 ساعات تنقذ شاباً تعرّض لحادث مروّع بـ"وادي الدواسر"

★ ★ ★ ★ ★

كان يعاني تهتكاً شديداً بالكبد وتمزقاً بالشرايين والأوردة ونزيفاً في البطن

تمكن فريق الجراحة العامة في مستشفى محافظة وادي الدواسر العام، من إنقاذ مواطن في العقد الثاني من العمر، بعد أن تعرّض لحادث مروري مروّع".

وتفصيلاً، استقبل قسم الإسعاف بوادي الدواسر، شاباً تعرّض لانقلاب مركبته، وبعد مباشرة الحالة من طاقم الإسعاف والطوارئ وتقديم الخدمات الطبية الطارئة، تبيّن بالتشخيص الأولي وجود تهتك شديد بالكبد وتمزق بالشرايين والأوردة ونزيف في البطن، إضافة إلى ضعف تام في العلامات الحيوية حين وصوله للمستشفى".

ونجح الفريق الجراحي بقيادة استشاري الجراحة العامة الدكتور محمد بركات؛ وأخصائي الجراحة الدكتور محمد العقباوي؛ والدكتور أسامة صلاح الدين؛ بفضلٍ من الله- من إجراء عدة عمليات استغرقت أكثر من 4 ساعات، تمّ من خلالها إيقاف النزيف وإصلاح الشرايين والأوردة الرئيسة بالكبد، فيما نُقل إلى العناية الفائقة، ولوحظ تحسن في صحته بعد أيام، واستمر في ذلك لأكثر من شهر قبل أن يقرّر الأطباء خروجه لمنزله وهو بصحة جيدة ومستقرة".

يُشار، إلى أن قسم الجراحة العامة بمستشفى المحافظة الوحيد شهد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الحالات ونجح في العمليات النوعية الأشهر الماضية؛ نظير التعاقد مع عديد من أطباء الجراحة الأكفاء من فئة الاستشاريين والأخصائيين، الذين أسهموا في إجراء الجراحات النوعية والمناظير الجراحية والعمليات الطارئة.