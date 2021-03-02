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تسجّل أدنى عدد إصابات كورونا منذ مطلع أكتوبر

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روسيا تسجّل أدنى عدد إصابات كورونا منذ مطلع أكتوبر تسجّل أدنى عدد إصابات كورونا منذ مطلع أكتوبر
في العاصمة تراجع المؤشر بشكل حاد إلى 1277 حالة

روسيا تسجّل أدنى عدد إصابات كورونا منذ مطلع أكتوبر

سجّلت ، اليوم الثلاثاء، 10565 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في أدنى مؤشر منذ 4 أكتوبر، فيما ارتفع عدد الوفيات الجديدة إلى 441 اليوم بعد أن كان 333 في إحصائية أمس.

وحسب التحديث اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة ، فإن حصيلة الإصابات في البلاد بلغت 4 ملايين 268215 حالة، منها 86896 حالة وفاة.

ووصل إجمالي المتعافين إلى 3 ملايين و838040 شخصاً بزيادة 14996 حالة خلال اليوم الماضي، مع بقاء 343279 حالة نشطة.

وفي العاصمة موسكو، تراجع مؤشر الإصابات بشكل حاد إلى 1277 حالة بعدما كان عند 2097 أمس، في حين ارتفع عدد الوفيات من 42 إلى 49، وفق روسيا اليوم.

وفي مدينة بطرسبورغ، حافظ عدد الإصابات الجديدة على استقراره مع تسجيل 937 حالة خلال اليوم الماضي، بينما شهد مؤشر الوفيات قفزة ملحوظة من 35 حالة أمس إلى 49 اليوم.روسيا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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