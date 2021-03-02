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"الباردة" تندفع.. "خريطة أجواء نهاية الأسبوع" تقول كلمتها: غبار وهبات 60 كم!

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"الباردة" تندفع.. "خريطة أجواء نهاية الأسبوع" تقول كلمتها: غبار وهبات 60 كم! "الباردة" تندفع.. "خريطة أجواء نهاية الأسبوع" تقول كلمتها: غبار وهبات 60 كم!
رياح قوية في أجزاء واسعة من المملكة تترافق بتدنٍ كبير في مدى الرؤية الأفقية

تشير التوقعات الجوية إلى تأثر أجزاءٍ واسعة من المملكة، يومَي الخميس والجمعة، برياح قوية مثيرة للغبار والأتربة، ناتجة عن اندفاع لكتلة هوائية باردة قادمة من الشمال نحو أجواء المنطقة.

وفي التفاصيل، ووفق موقع طقس العرب، يُتوقع أن تتأثر عموم منطقة بلاد الشام وأقصى شمال المملكة العربية بمنخفض جوي يومَي الأربعاء والخميس، هذا المنخفض سيدفع -بعد مشيئة الله- برياح قوية السرعة نحو عموم مناطق شمال ووسط وشرق المملكة، تصل سرعة بعض هباتها إلى حدود 60 كم/ساعة، وهذه الرياح تعد كفيلة بتشكيل موجات غبارية واسعة تترافق بتدنٍ كبير في مدى الرؤية الأفقية.

أما عن المناطق المشمولة بتوقعات الرياح القوية والغبار فهي كُل من: الجوف والحدود الشمالية ومنطقة حائل والقصيم، وصولاً حتى العاصمة الرياض، لكن بشكل أضعف، إضافة إلى أجزاء واسعة من المنطقة الشرقية وسواحل الخليج العربي التي تشهد اضطراباً في البحر وارتفاعاً للأمواج إضافة إلى الأجواء المغبرة بشكل عام.

وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد ارتفاعاً في درجات الحرارة يومَي الأربعاء والخميس على عدد من المناطق.

وقال المركز إن هذا الارتفاع في الحرارة يشمل "الرياض، القصيم، الشرقية، حائل، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية".

وأضاف: "سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة مصحوباً برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على تلك المناطق، اعتباراً من مساء يوم الخميس ويوم الجمعة".حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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