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"السكك الحديد" تطلق مبادرة توعية للحد من انتشار كورونا

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"السكك الحديد" تطلق مبادرة توعية للحد من انتشار كورونا "السكك الحديد" تطلق مبادرة توعية للحد من انتشار كورونا

مصراوي Masrawy

10:55 ص الثلاثاء 02 مارس 2021

كتب- مصراوي:

أطلقت الهيئة القومية لسكك حديد ، مبادرة "وعيك وقاية" للحد من انتشار ڤيروس كورونا والتعامل مع عددٍ من مخاطر المهنة بين العاملين بالهيئة.

وذكر بيان صادر عن الهيئة، اليوم الثلاثاء، أن المبادرة برعاية المهندس أشرف رسلان رئيس مجلس إدارة الهيئة، ورئيس مجلس إدارة شركة المركز الطبي عاطف إمام، ونائب رئيس الهيئة لقطاع الموارد البشرية الدكتور محمد حسين، وتتضمن عددًا من المحاور الخاصة بتوفير التوعية اللازمة للعاملين بمناطق الهيئة المختلفة.

وتتمثل هذه المحاور في كيفية التعامل مع ڤيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، ومواجهة الأمراض والمخاطر المهنية، وكيفية التعامل السليم مع الحرائق.

ويقوم بتنفيذ المبادرة فريق عمل من إدارات الجودة والعلاقات العامة بالهيئة بالتعاون مع قسم مكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية بالمركز الطبي لسكك حديد مصر.​

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