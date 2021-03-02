مرتضي منصور يصل "النقض" لنظر طعنه على انتخابات النواب

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مصراوي Masrawy

كتب - طارق سمير:

وصل مرتضى منصور قبل قليل اليوم الثلاثاء، إلى محكمة النقض، لنظر طعنه على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة التصويت عن دائرة ميت غمر بالدقهلية، بعد أن أعلنت الهيئة عن خسارته في جولة الانتخابات.

وأحالت المحكمة الإدارية العليا في وقت سابق الطعن المقدم من مرتضى منصور على قرار نتيجة خسارته بانتخابات النواب، إلى محكمة النقض لعدم اختصاصها، فيما طالب "منصور" بإعادة فرز الأصوات في الأصوات بدائرة ميت غمر.

كان مرتضى أحمد منصور، حصل على ٢١٢٧١ صوتا؛ ليحتل الترتيب السادس؛ ما يعني عدم خوضه جولة الإعادة ضمن المرشحين الأربعة بالدائرة، فتقدم بطعن على الأصوات أمام مجلس الدولة الذي أحاله إلى محكمة النقض وينظر اليوم برئاسة المستشار محمد سامي إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض.