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الرابعة عالميًا.. كولومبيا أول دولة أمريكية لاتينية تتلقّى لقاحات عبر "كوفاكس"

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الرابعة عالميًا.. كولومبيا أول دولة أمريكية لاتينية تتلقّى لقاحات عبر "كوفاكس" الرابعة عالميًا.. كولومبيا أول دولة أمريكية لاتينية تتلقّى لقاحات عبر "كوفاكس"

مصراوي Masrawy

10:41 ص الثلاثاء 02 مارس 2021

بوغوتا- (أ ف ب):

أصبحت كولومبيا أول دولة في أمريكا اللاتينية تتلقّى لقاحات مضادّة لكوفيد-19 عبر آلية كوفاكس، التي أنشأتها منظمة الصحّة العالمية لتمكين الدول المنخفضة الدخل من مجاراة الدول الغنية في السباق غير المتكافئ بين الطرفين للحصول على لقاحات لمكافحة الجائحة.

والشحنة التي تلقّتها بوغوتا يوم الاثنين تشمل 117 ألف جرعة من لقاح فايزر-بايونتيك.

وقال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي "اليوم يمثّل خطوة مهمّة. كوفاكس تسلّم شحنتها الأولى من اللّقاحات (...) في الأمريكتين، وأول دولة تحصل عليها هي كولومبيا".

وكولومبيا هي رابع دولة في العالم تحصل على لقاحات عبر آلية كوفاكس وقد سبقتها إلى ذلك كل من غانا وساحل العاج بأفريقيا وكوريا الجنوبية في آسيا.

وتسعى آلية كوفاكس التي أنشئت لضمان عدم استبعاد الدول الفقيرة من اللقاحات ضد كوفيد-19 وسط استئثار الدول الغنية بها، إلى توزيع ملياري جرعة بنهاية العام.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية فإنّ الشحنات التالية من اللّقاحات سترسل إلى كلّ من البيرو والسلفادور وبوليفيا.

وأطلقت كولومبيا في 17 فبراير حملة تلقيح على الصعيد الوطني تصبو لتطعيم حوالي 35 مليوناً من سكانها البالغ عددهم 50 مليوناً بحلول نهاية العام.

وحتّى الآن تلقّى حوالي 130 ألف شخص، معظمهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية، الجرعة الأولى من اللقاح.

وكولومبيا التي سجّلت فيها أول إصابة مؤكدة بكوفيد-19 في 6 مارس هي الدولة الثانية الأكثر تضرراً من الفيروس في أمريكا اللاتينية، بعد البرازيل، من حيث عدد الإصابات المؤكدة (أكثر من مليونين و250 ألف مصاب توفي منهم حوالى 60 ألفاً).

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