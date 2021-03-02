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ضغوط أمريكية على من أجل إصلاحات

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ضغوط أمريكية على السعودية من أجل إصلاحات ضغوط أمريكية على من أجل إصلاحات

مصراوي Masrawy

10:31 ص الثلاثاء 02 مارس 2021

واشنطن- (بي بي سي):

حثت الخارجية الأمريكية على اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تضمن عدم المساس بالمعارضة، من بينها تفكيك قوات التدخل السريع التابعة لولي العهد محمد بن سلمان.

وجاء المطلب الأمريكي بتفكيك تلك القوات بعد أيام قليلة من كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن النقاب عن تقرير مخابراتي سري جاء فيه أن بن سلمان أمر بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في تركيا في أكتوبر 2018.

وقال نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "طالبنا السعودية بتفكيك هذه المجموعة وتبني إصلاحات مؤسسية ونظامية ووضع ضوابط تضمن توقفا كاملا للأنشطة والعمليات ضد المعارضين".

وأضاف: "وأوضحنا بما لا يدع مجالا للشك، وهو ما نعتزم أن نستمر في فعله، أن قتل جمال خاشقجي بطريقة وحشية منذ 28 شهرا يظل في نظرنا سلوكا غير مقبول".

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مصراوي Masrawy

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