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وزير الإسكان: جارٍ تنفيذ الممشى النيلى بطول 6 آلاف متر بأسوان الجديدة

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وزير الإسكان: جارٍ تنفيذ الممشى النيلى بطول 6 آلاف متر بأسوان الجديدة وزير الإسكان: جارٍ تنفيذ الممشى النيلى بطول 6 آلاف متر بأسوان الجديدة

مصراوي Masrawy

10:27 ص الثلاثاء 02 مارس 2021

كتب- مصراوي:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تنفيذ تنفيذ مشروع الممشى النيلى، وهو أحد مشروعات الشريط النهرى السياحى بمدينة أسوان الجديدة، ويتكون من الجزء الجنوبي بطول 4200 متر، وتم تقسيم العمل به إلى 3 مناطق، فالمنطقة الأولى بطول 900 متر، وتم الانتهاء من تنفيذها، والمنطقة الثانية بطول 1450 متراً، بنسبة إنجاز 55 %، بينما يبلغ طول المرحلة الثالثة بالجزء الجنوبى 1850 متراً.

وأوضح الوزير أن مشروع الممشى النيلى، يضم الجزء الشمالي بطول 1800 متر، وتم تقسيم العمل به إلى منطقتين، الأولى بطول 800 متر، بنسبة إنجاز 75 %، والثانية بطول 1000 متر، بنسبة إنجاز 35 %، مضيفاً أن الممشى النيلى يشتمل على محال، ومطاعم، ومرسى نهرى، ومشايات، ومقاعد للمواطنين.

وأضاف وزير الإسكان، أنه تم وجارٍ تنفيذ 150 فيلا بالشريط النهرى السياحى، بمدينة أسوان الجديدة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 66 فيلا، وجارٍ تنفيذ 61 فيلا، بنسبة تنفيذ 70 %، بجانب تنفيذ 23 فيلا، بنسبة إنجاز 40 %.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أنه جارٍ أيضا تنفيذ المسرح الرومانى ضمن مشروعات الشريط النهرى السياحى بمدينة أسوان الجديدة، ويُقام على مساحة 5.5 فدان، ويتسع لـ3 آلاف متفرج بإطلالة بانورامية على نهر النيل، ويتصل بالحديقة الشاطئية عن طريق كوبري مشاة، بجانب كوبرى لربط المسرح بمنطقة الفيلات.​

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