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وزير الإسكان: بعثة من البنك الدولى والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

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وزير الإسكان: بعثة من البنك الدولى والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وزير الإسكان: بعثة من البنك الدولى والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

مصراوي Masrawy

10:17 ص الثلاثاء 02 مارس 2021

كتب- مصراوي:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هناك بعثة من البنك الدولى، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، تزور خلال الفترة الحالية، لمتابعة الأعمال التي تم إنجازها بمشروع برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية، القائم على النتائج (P for R)، بمرحلتيه الأولى والثانية، وتستمر الزيارة حتى يوم 10 مارس الجاري.

وأضاف وزير الإسكان: يقوم برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية في مرحلته الأولى بتصميم وتنفيذ 167 ألف وصلة منزلية لخدمة حوالي 833 ألف نسمة بـ3 محافظات (الدقهلية، والشرقية، والبحيرة)، بتمويل من البنك الدولى بقيمة 550 مليون دولار، بينما في مرحلته الثانية يقوم بتوصيل خدمات الصرف الصحي لعدد من المناطق الريفية بـ5 محافظات (المنوفية، والغربية، ودمياط، والشرقية، والدقهلية) بتمويل مشترك من البنك الدولى، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بقيمة 600 مليون دولار.

وفى السياق ذاته، شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ورئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، فى الاجتماع الافتتاحي للبعثة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور مُمثلي وزارة التعاون الدولي، ووحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الإسكان، حيث أكد خلال مشاركته على أهمية مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بالبرنامج لما لها من تأثير مباشر على صحة المواطنين.

وأوضح نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أنه وخلال الاجتماع، قام رئيس فريق عمل البرنامج بالبنك الدولي بشرح أهداف البعثة والاجتماعات التفصيلية التي ستتم خلال فترة زيارتها لمصر، كما قام مسئولو وحدة إدارة المشروعات بعرض الموقف التنفيذي لعقود البرنامج بمرحلتيه الأولى والثانية، حيث تم ترسية جميع العقود التنفيذية الخاصة بالمرحلة الأولى من البرنامج بإجمالي 43 عقد مقاولات، وتم الانتهاء من تنفيذ 3 عقود وتشغيلها، ومن المقرر الانتهاء من 13 عقداً (شبكات ومحطات معالجة) بنهاية العام المالي الحالي، كما تم تقديم موقف تنفيذ خطط تحسين الأداء السنوية الخاصة بشركات مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تم تحقيقها حتى نهاية العام المالي 2020.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل إلى أن وحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الإسكان، شاركت في الاجتماعات التفصيلية لمتابعة أعمال تنفيذ البرنامج، بحضور رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى المعنية بتنفيذ البرنامج بمرحلتيه، ووحدة تنفيذ المشروعات بكل شركة (PIU)، ومُمثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث قامت كل شركة بعرض الموقف التنفيذي لجميع عقود البرنامج.​​

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