النيابة تحقق في ذبح صاحب سوبر ماركت بمدينة السلام

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمود سعيد:

تباشر نيابة حوادث شرق القاهرة، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع 3 أشخاص مشتبه في تورطهم في واقعة العثور على جثة صاحب سوبر ماركت داخل شقته في مدينة السلام.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا بالعثور على شخص مقتولًا داخل شقة في مدينة السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال الفحص العثور على جثة "م. أ" صاحب سوبر ماركت في العقد الرابع من العمر، ومقيم في برج سكني متفرع من شارع جمال عبد الناصر بدائرة القسم.

وكشفت التحريات، أنه تم العثور على جثة الشاب على أرضية غرفة نومه، ووجود جرح ذبحي برقبة المجني عليه، وبفحص الشقة تبين سلامة جميع منافذها وهو ما يرجح أن المتهم على علاقة بالمجني عليه، وأنه دخل الشقة بطريقة شرعية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم.