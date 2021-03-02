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السفارة الأمريكية بالرياض تدين إطلاق الحوثي مقذوفاً عسكرياً على قرية حدودية بجازان

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السفارة الأمريكية بالرياض تدين إطلاق الحوثي مقذوفاً عسكرياً على قرية حدودية بجازان السفارة الأمريكية بالرياض تدين إطلاق الحوثي مقذوفاً عسكرياً على قرية حدودية بجازان
قالت: ندعوهم إلى وقف هجماتهم ضد المدنيين الأبرياء والانخراط في العملية الدبلوماسية

السفارة الأمريكية بالرياض تدين إطلاق الحوثي مقذوفاً عسكرياً على قرية حدودية بجازان

عبّرت السفارة الأمريكية في الرياض، اليوم، عن إدانتها الهجوم الذي شنّه الحوثيون على جازان، الليلة الماضية، الذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي على تويتر: تدين السفارة الأمريكية الهجوم الذي شنّه الحوثيون على جازان، الليلة الماضية، الذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين.. نتمنى للمصابين الشفاء العاجل والكامل، وندعو الحوثيين إلى وقف هجماتهم ضد المدنيين الأبرياء، والانخراط في العملية الدبلوماسية لإنهاء هذا الصراع.

وكان قد أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي؛ أمس، أن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، وبمباشرة جهات الاختصاص للموقع اتضح سقوط المقذوف العسكري في أحد الشوارع العامة، ما نتج عنه إصابة (5) مدنيين؛ منهم (3) مواطنين و(2) من المقيمين من الجنسية اليمنية، بإصابات متوسطة نتيجة تطاير الشظايا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية المناسبة، كذلك تضرر منزليْن ومحل تموينات و(3) مركبات مدنية بعدة أضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة، كما تمّت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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