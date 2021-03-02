احذروا "الخطيرة".. فريق طبي بمكة ينقذ طفلة ابتلعت "كرات مغناطيسية"!

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استخرج 3 منها بالمنظار والبقية كانت متداخلة مع جدار البطن فحلت الجراحة

تمكّن فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال عضو تجمع مكة المكرّمة الصحي، من إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر عامين ابتلعت كرات مغناطيسية.

وفي التفاصيل، حضرت الطفلة وذووها إلى طوارئ الأطفال تعاني توعكات، وبعد الكشف اتضح وجود جسم غريب عندها قرر الفريق الطبي المكون من استشاري جراحة الأطفال الدكتور تركي رشاد أمين؛ واستشاري جهاز هضمي أطفال الدكتور عبدالله الشمبري؛ من التدخل عن طريق المنظار الجراحي وتم استخراج ٣ كرات مغناطسية؛ إلا أن بقية الكرات كانت متداخلة في جدار البطن وجدار بداية الأمعاء؛ ما اضطر فريق الجراحة المكون من الدكتور تركي رشاد؛ والدكتورة معيضة القرني؛ إلى التدخل الجراحي بمساعدة الفريق الطبي وفريق التخدير بقيادة الدكتور وليد عبدالكريم رئيس قسم التخدير.

من جانبه، نوّه استشاري جراحة الأطفال ورئيس قسم العمليات في مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرّمة الدكتور تركي رشاد؛ بأهمية الحرص على صحة وسلامة الأطفال من ابتلاع الأجسام الغريبة والخطيرة التي قد تؤدي إلى انسداد مجرى الجهازين التنفسي والهضمي -لا سمح الله-.

كما شكر المدير الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرّمة الدكتور عطية الزهراني؛ جهود الفريق الطبي في التدخل السريع وعلاج حالة الطفلة دون حدوث أي مضاعفات، ولله الحمد، مضيفاً أن كل هذا يعكس جودة الخدمات الطبية المقدمة في "ولادة مكة".

كما عبّر المدير التنفيذي لمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرّمة الدكتور هلال المالكي؛ عن فخره بهذا النجاح للفريق الطبي، مؤكداً أن هذا الإنجاز يدل على وجود كوادر طبية متميزة ذات كفاءة عالية؛ في إطار جهود الصحة المستمرة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وتقديم أرقى الخدمات.فريق طبي مستشفى الولادة والأطفال