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طلب رسمي ياباني للصين بشأن "المسحات الشرجية": لا تقتربوا من مواطنينا

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طلب رسمي ياباني للصين بشأن "المسحات الشرجية": لا تقتربوا من مواطنينا طلب رسمي ياباني للصين بشأن "المسحات الشرجية": لا تقتربوا من مواطنينا
متحدث نقلاً عن بعض المغتربين: هذه الاختبارات تسبّب ضائقة نفسية كبيرة

طلب رسمي ياباني للصين بشأن

قدّمت اليابان طلباً رسمياً إلى الصين تطالب فيه الأخيرة بالامتناع عن أخذ المسحات الشرجية المثيرة للجدل لمواطنيها، للكشف عن المستجد.

تأتي شكوى طوكيو بعد تقارير تحدثت عن أن دبلوماسيين أميركيين أُخضعوا لفحص المسحة الشرجية، الأمر الذي تنفيه بكين.

وقالت الصين، التي سيطرت على الوباء إلى حد كبير، إنها بدأت باستخدام المسحة الشرجية في أواخر يناير الماضي، قائلة إنها أكثر فعالية من مسحات الأنف والفم، على الرغم من أن خبراء يشكّكون في ذلك.

ويرى خبراء أن المسحة الشرجية غير دقيقة، فالنتائج الإيجابية في البراز لا تعني وجود فيروس حي.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، كاتسونوبو كاتو؛ في وقت متأخر من الإثنين، إن طوكيو قدمت طلباً رسمياً من خلال سفارتها في بكين لإعفاء اليابانيين القادمين إلى الصين من المسحة الشرجية، وفق "فرانس برس".

وأضاف كاتو "طلبت سفارتنا استثناء المواطنين اليابانيين من اختبارات PCR الشرجية. أعرب بعض المغتربين اليابانيين عن أن هذه الاختبارات تتسبّب في ضائقة نفسية كبيرة".

وتابع: "في هذه المرحلة لم نتلق رداً بأنهم (الصينيون) غيّروا هذا النهج. سنواصل الضغط بشأن المسألة".اليابان المسحات الشرجية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية