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"التعاون الإسلامي" تندد بإطلاق الحوثي مقذوفًا عسكريًّا على قرية حدودية في جازان

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"التعاون الإسلامي" تندد بإطلاق الحوثي مقذوفًا عسكريًّا على قرية حدودية في جازان "التعاون الإسلامي" تندد بإطلاق الحوثي مقذوفًا عسكريًّا على قرية حدودية في جازان
العثيمين أكد الوقوف مع المملكة في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها الميليشيا

ندد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بشدة في بيان اليوم، بالجريمة الجديدة لميليشيا الحوثي الإرهابية التي أطلقت مقذوفًا عسكريًّا سقط في إحدى قرى جازان وأسفر عن إصابة خمسة مدنيين، وتسببت شظاياه المتطايرة في أضرار مادية.

وأكد العثيمين وقوف وتضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها تلك الميليشيا الإرهابية، مؤيدًا كل التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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