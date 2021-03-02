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مكة المكرّمة.. مصادرة 8 أطنان خضراوات ومواد غذائية بسوق الخالدية العشوائي

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مكة المكرّمة.. مصادرة 8 أطنان خضراوات ومواد غذائية بسوق الخالدية العشوائي مكة المكرّمة.. مصادرة 8 أطنان خضراوات ومواد غذائية بسوق الخالدية العشوائي
خلال حملة تهدف للقضاء على الظواهر السلبية التي تشكل خطراً على الصحة

مكة المكرّمة.. مصادرة 8 أطنان خضراوات ومواد غذائية بسوق الخالدية العشوائي

صادرت أمانة العاصمة المقدّسة ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية، أمس، 8 أطنان من الخضراوات والمواد الغذائية، في حملة مُنظَّمة على سوق الخالدية العشوائي بمكة المكرّمة.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس عبدالله بن عبيد القثامي؛ أنه تمّت مصادرة وإتلاف 3 أطنان من الخضراوات، وطن واحد من المعلبات منتهية الصلاحية، إضافةً إلى تسليم 4 أطنان من البطاطس والبصل، وأكياس من الأرز والسكر لجمعية حفظ النعمة بمكة، بعد التأكّد من صلاحيتها لتوزيعها على المستحقين.

وأشار المهندس القثامي؛ إلى مشاركة إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدّسة والإدارة العامة للنظافة في الحملة بهدف القضاء على الظواهر السلبية وغير الحضارية التي تشكل خطراً على الصحة العامة، لافتاً إلى أن الأسواق العشوائية غير النظامية تشهد تدنياً ملحوظاً في مستوى النظافة بمواقع إعداد الأطعمة، وعرضاً للحوم والأغذية بطرق غير صحية، علاوةً على عدم التزام العمالة بالنظافة الشخصية والاشتراطات الصحية.

وأكَّد "القثامي"؛ متابعة مثل هذه المُخالفات للتأكّد من سلامة كل ما يُعرض ويُباع من الأطعمة والمواد الغذائية، ومكافحة الأسواق العشوائية والباعة الجائلين، بالتعاون مع الجهات الأمنية المشاركة، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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