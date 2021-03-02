أخبار عاجلة

​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب -
كوريا الجنوبية تسجل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
قد تصل للحبس 10 سنوات.. ما هي العقوبة المتوقعة على السائق المتسبب في حادث "الكريمات"؟ -
جونسون: إعادة فتح المدارس يظهر "الجهد الوطني" للتغلب على الفيروس -
إسرائيل تعتزم إعادة فتح المطاعم والمقاهي -
موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي -
​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج -
إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث "فض اعتصام النهضة" الأحد -
حاكم نيويورك: انخفاض عدد حالات كوفيد-19 ببطء على مستوى الولاية -
موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الصحة العالمية توصي بعدم استخدام "هيدروكسي كلوروكين" للوقاية من كورونا

Print
الصحة العالمية توصي بعدم استخدام "هيدروكسي كلوروكين" للوقاية من كورونا الصحة العالمية توصي بعدم استخدام "هيدروكسي كلوروكين" للوقاية من كورونا
كان الرئيس الأمريكي السابق قد روّج لهذا العقار على أنه علاج فعال لـ"كوفيد 19"

الصحة العالمية توصي بعدم استخدام

أوصت لجنة خبراء بمنظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، بعدم استخدام عقار "هيدروكسي كلوروكين" للوقاية من ، كما قالت إنه ليس له أثر كبير على المصابين بالفعل.

وقال فريق خبراء مجموعة تطوير المبادئ التوجيهية بمنظمة الصحة في المجلة الطبية البريطانية: إنه ينبغي عدم استخدام "هيدروكسي كلوروكين" المضاد للالتهابات في مكافحة الجائحة، وإنه "لا يستحق" عناء البحث في مزيد من الدراسات بخصوص العلاجات المحتملة لـ"كوفيد 19".

وقال الخبراء: إن هذه "التوصية القوية تستند إلى أدلة على درجة عالية من اليقين"، توصلوا إليها من خلال 6 تجارب عشوائية شملت أكثر من 6 آلاف مشارك ممن أصيبوا بالمرض ولم يتعرضوا له.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد قد روّج لهذا العقار على أنه علاج فعال لـ"كوفيد 19"، وقال إنه يتناوله، حتى بعد أن قالت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية إنه لم تَثبت بعدُ فعاليته ولا درجة أمانه وفق "سكاي نيوز".

لكن خبراء منظمة الصحة العالمية قالوا: "اللجنة تعتبر أن هذا العقار لم يعد من أولويات البحث، وأن الموارد يجب أن تُوَجه بدلًا من ذلك لتقييم عقاقير أخرى واعدة للوقاية من (كوفيد 19)".

وتصدر المنظمة التوجيهات، التي يمكن تحديثها مع ظهور أدلة جديدة، لنصح الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية بشأن كيفية التعامل مع المرض، ومساعدتهم في اتخاذ قرارات أفضل بشأن المصابين.منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كوريا الجنوبية تسجل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية تسجل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ترامب يدعو اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري لعدم استخدام اسمه دون موافقته

ترامب يدعو اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري لعدم استخدام اسمه دون موافقته

لبنان يسجل 3158 إصابة جديدة بفيروس كورونا

لبنان يسجل 3158 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجل 67,484 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجل 67,484 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية