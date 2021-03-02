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كولومبيا تتسلم 117 ألف جرعة لقاح كورونا من مبادرة كوفاكس

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كولومبيا تتسلم 117 ألف جرعة لقاح كورونا من مبادرة كوفاكس كولومبيا تتسلم 117 ألف جرعة لقاح كورونا من مبادرة كوفاكس

مصراوي Masrawy

07:26 ص الثلاثاء 02 مارس 2021

بوجوتا - (د ب أ):
تسلمت كولومبيا يوم الاثنين 117 ألف جرعة لقاح في إطار مبادرة كوفاكس الدولية، وهي أول دولة في أمريكا اللاتينية تتلقى مثل هذه الشحنة.

وقال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي بعد وصول لقاح فايزر/ بيونتيك إلى مطار "إلدورادو" الدولي في العاصمة بوجوتا "اليوم يمثل حدثا مهما للغاية".

وأضاف دوكي في مقطع تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن كولومبيا تتوقع الحصول على إجمالي 20 مليون جرعة لقاح في إطار مبادرة كوفاكس.

وأسست منظمة الصحة العالمية وتحالف (جافي) لتوفير اللقاحات مبادرة كوفاكس لتزويد البلدان الفقيرة بلقاحات .

وتهدف المبادرة إلى تقديم ما يقرب من ملياري جرعة لقاح خلال العام الجاري.

وفي كولومبيا، التي يبلغ تعداد سكانها حوالي 50 مليون نسمة، أصيب إجمالي حوالي 2.3 مليون شخص بفيروس كورونا حتى الآن، وتم تسجيل ما يقرب من 60 ألف حالة وفاة بسبب كوفيد- 19.

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