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تويتر يستهدف المعلومات الخاطئة المتعلقة بلقاح كورونا المنشورة على منصته

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تويتر يستهدف المعلومات الخاطئة المتعلقة بلقاح كورونا المنشورة على منصته تويتر يستهدف المعلومات الخاطئة المتعلقة بلقاح كورونا المنشورة على منصته

مصراوي Masrawy

06:18 ص الثلاثاء 02 مارس 2021

سان فرانسيسكو - (د ب أ):
أعلنت شركة "تويتر" يوم الاثنين أنها بدأت في استهداف التضليل المعلوماتي المتعلق باللقاح على منصتها للتواصل الاجتماعي من خلال وضع وسوم على التغريدات وإدخال نظام يعلق عمل حسابات مكرري المخالفة مؤقتا.

وذكرت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة أنها ستصنف التغريدات التي يشتبه في احتوائها على معلومات مضللة عن لقاحات .

وستخضع الحسابات التي تنتهك قواعد تويتر بشكل متكرر لنظام التحذير، على سبيل المثال، قد يتم حذف تغريدة إذا تلقت تحذيرين، في حين يتم وسم التغريدة لدى حصولها على تحذير واحد.

ويمكن أن يؤدي تحذيران أو ثلاثة إلى إغلاق الحساب لمدة 12 ساعة، ويمكن في حال وصولها لأربعة تحذيرات أن يتم إغلاق الحساب لمدة أسبوع، وقد يؤدي وصولها لخمسة إلى تعليق دائم للحساب.

وسيعمل في البداية موظفون، يحددون ما إذا كان المحتوى ينتهك سياسة الاستخدام أم لا، على وضع الوسوم يدويا.

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مصراوي Masrawy

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