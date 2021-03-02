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​برلماني: نحترم جميع العاملين بوزارة الاتصالات بداية من الوزير لأصغر عامل

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​برلماني: نحترم جميع العاملين بوزارة الاتصالات بداية من الوزير لأصغر عامل ​برلماني: نحترم جميع العاملين بوزارة الاتصالات بداية من الوزير لأصغر عامل

مصراوي Masrawy

06:00 ص الثلاثاء 02 مارس 2021

(مصراوي):

عقدت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، اجتماعًا لدراسة الموضوعات التي تخص اللجنة في البيان الذي ألقاه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمام المجلس بجلسته العامة المنعقدة يوم الأحد 7 من فبراير سنة 2021.

وتسائل النائب علاء عابد عن دور وزارة الاتصالات في تفعيل قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وأيضًا ميكنة الخدمات المتعلقة بكافة قطاعات النقل وبخاصة النقل السككي (سكة حديد – مترو أنفاق) والموانئ البحرية والبرية والجافة.

وقال السيد عزوز نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنه لا يوجد فصل بين الجهاز القومي وما يتم من أعمال بوزارة النقل، مؤكدًا أن الجهاز عمل في اتجاهات عدة على الطرق من خلال التغطية بشبكات المحمول والسلامة العامة التابعة للجهاز، لافتًا إلى أنه تم إطلاق 78 طريقًا ضمن المشروع القومي على ثلاث مراحل، حيث شملت المرحلة الأولى تغطية 18 طريقًا وننفذ حاليًا طريقين وننتظر إنشاء البنية التحتية.

والمرحلة الثانية شملت تنفيذ 26 طريقًا تم الانتهاء منها، و2 جاري العمل فيهما، والمرحلة الثالثة تم الانتهاء من 11 طريقًا وجاري الانتهاء من طريقين، لافتًا إلى أن شبكات الفيبر في جميع الطرق ضمن خطة الدولة.

ومن جانبه أكد عابد أن اللجنة تحترم جميع العاملين بوزارة الاتصالات: "نؤكد التعاون التام بين اللجنة وزارة الاتصالات بجميع قطاعاتها، ونؤكد التعاون مع الاتصالات والبريد بداية من الوزير وصولًا لأصغر عامل".

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