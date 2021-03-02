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​اليوم.. للطيران تسيّر 45 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

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​اليوم.. مصر للطيران تسيّر 45 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب ​اليوم.. للطيران تسيّر 45 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

مصراوي Masrawy

05:00 ص الثلاثاء 02 مارس 2021

كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة للطيران اليوم الثلاثاء، رحلاتها إلى 45 وجهة دولية تنقل على متنها 4 آلاف راكب، بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

ةقالت مصادر بشركة مصر للطيران إن الشركة ستسيّر رحلاتها بمعدل 35 رحلة دولية إلى كل من (بغداد، لاجوس، ندچمينا، ابوچا، تونس، الدوحة، أبوظبي، لندن، دوالا، باريس، موسكو، اسطنبول، دبي، روما، أثينا، فرانكفورت، البحرين، الخرطوم، بيروت، عمان، أديس أبابا، الشارقة، أربيل) و8 رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، ورحلتين شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4 آلاف راكب.

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