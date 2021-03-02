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​​منصة "فن جميل" الرقمية تعرض فيلم "ما بين الخلود وتلبد الغيوم"

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​​منصة "فن جميل" الرقمية تعرض فيلم "ما بين الخلود وتلبد الغيوم" ​​منصة "فن جميل" الرقمية تعرض فيلم "ما بين الخلود وتلبد الغيوم"

مصراوي Masrawy

04:00 ص الثلاثاء 02 مارس 2021

(مصراوي):

قرر مركز (جميل) للفنون ومؤسسة الفن المعاصر في دبي، عرض فيلم (ما بين الخلود وتلبد الغيوم) للفنان اللبناني نديم شوفي، على منصة (فن جميل) الرقمية حصريا طوال الستة أشهر المقبلة، وهو الفيلم الفائز بجائزة (برنامج فن جميل للتكليفات الفنية الرقمية لعام 2020).

تجري أحداث الفيلم وهو من نوعية الخيال العلمي ومدته 18 دقيقة، في مستعمرة فضائية على كوكب الأرض، و يستكشف من خلالها مستقبل المدن الذكية التي تعتمد على أنظمة "مستدامة" مغلقة في مواجهة الأزمات الصحية والبيئية.

وتم اختيار مشروع "شوفي" من قبل لجنة تحكيم تضم كلا من نديم سمان، المدير الفني لـ (ديجيتال سفير)، في معهد كونست فركيه للفن المعاصر في برلين، وجينا سوتيلا وهي فنانة تعيش في برلين وأدواتها الكلمات والأصوات والوسائط الحية، وبن فيكرز الناشر والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في معارض سربنتين في لندن، علاوة على عضوين فنيين من برنامج (فن جميل).

وتم إطلاق (برنامج تكليفات فن جميل) في أوائل هذا العام، في نسخته الرقمية، حيث وجهت الدعوة إلى الفنانين المعنيين بالفن الرقمي للتقدم بعروضهم من خلال دعوة مفتوحة عبر الإنترنت، جذبت حوالي 200 مشروع وسيتم إطلاق العمل الفائز للفنان نديم شوفي وعرضه عبر الإنترنت لمدة ستة أشهر على الأقل خلال هذا العام 2021.

ففي تجاوب مع موضوع تكليف هذا العام وهو "الوقت"، وبالتفكير في كيفية تحديد مفهوم الزمن بالتكنولوجيا والظروف، أتاح التكليف للفنانين فرصة إعادة التفكير في (الفن الرقمي) والطرق التي يمكن من خلالها طرح الأسئلة والتحقيق فيها وتكوين روابط وخبرات ذات مغزى.

وكان القرار أن تكون نسخة هذا العام من التكليفات رقمية للظروف الصحية الاستثنائية التي يشهدها العالم، وسوف تكون النسخة القادمة لعامي 2021/2022 نسخة تكليفات الرسم والتصوير، وتوجه الدعوة المفتوحة للمشاركة فيها خلال عام 2021.

نديم شوفي يعيش في بيروت ويعمل بشكل أساسي على وسائط الفيديو والرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد والمجسمات، وهو خريج زمالة "أشغال داخلية" لمؤسسة أشكال ألوان، وعرض أعماله في مركز بيروت للفنون، ومعرض (421) بأبوظبي، ومؤسسة الشارقة للفنون، والمدرسة الجديدة في نيويورك، وماكاو في ميلانو.

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