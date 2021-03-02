الصحة: 66 أسرة شهيد من الفرق الطبية حصلوا على شهادة الوفاة الإصابية

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مصراوي Masrawy

كتب- حاتم أبو النور:

قال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه تم حتى الآن صدور شهادات الوفاة الإصابية لـ66 أسرة شهيد من الفريق الطبي من الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، منهم 47 طبيبًا و19 من باقي أعضاء الفريق الطبي، وتم تسليمها في هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وأضاف أن شهادة الوفاة الإصابية تعتبر شيك بنكي يصرف بها معاش استثنائي يضاف إلى المعاش العادي ليصبح 145% من الأجر الشامل.

وأوضح الدكتور أيمن الأمين رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية، أن اللجنة الاستشارية للعجز المهني أصدرت شهادات لـ19 زميلًا من الفريق الطبي من تمريض ومسعفين وفنين لهم نفس الحق، وتم تسليمهم لهيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات للحفاظ على حقوقهم أسوة بزملائهم الأطباء.

وتعلن اللجنة أنها في انتظار باقي الملفات لباقي شهداء الفريق الطبي من كل محافظات مصر، حيث إنها ستعقد كل أسبوعين لاعتماد الأوراق.

جدير بالذكر ان الأوراق المطلوبة هي:

1- استيفاء نموذج 29 ث .ص من جهة العمل (نموذج احتساب الوفاة إصابية).

2- صورة بطاقة الرقم القومي.

3- صورة طبق الأصل من بطاقة الوصف الوظيفي.

4- شهادة الوفاة.

5- في حالة الوفاة في مستشفى تقرير طبي من المستشفى مرفق به مايفيد بالإصابة بفيروس كورونا المستجد.

6- في حالة الوفاة خارج المستشفى، نتيجة المسحة وفي حال عدم توافرها: يعتد بالآشعة المقطعية على الرئتين بها علامات التهاب رئوي غير نمطي.

7- نموذج إخطار بلاغ وقوع إصابة عمل من جهة العمل.​