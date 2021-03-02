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النقض تنظر طعن المتهمين في أحداث السفارة الأمريكية الثانية.. اليوم

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النقض تنظر طعن المتهمين في أحداث السفارة الأمريكية الثانية.. اليوم النقض تنظر طعن المتهمين في أحداث السفارة الأمريكية الثانية.. اليوم

مصراوي Masrawy

01:00 ص الثلاثاء 02 مارس 2021

كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، طعن المتهمين على أحكام المؤبد والمشدد في أحداث السفارة الأمريكية الثانية.

كانت الدائرة 2 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، قضت بالسجن المشدد 15 سنة لـ14 متهمًا، والمؤبد لمتهم، والسجن المشدد 7 سنوات لأحد المتهمين، وبراءة متهم آخر، في إعادة محاكمتهم بقضية "أحداث السفارة الأمريكية الثانية".

وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها؛ التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدي وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.

كان محيط السفارة الأمريكية قد شهد في شهر نوفمبر من عام 2012، أعمال عنف من قبل بعض المتظاهرين الذين حاولوا اقتحامها وقاموا بإلقاء الحجارة على قوات الأمن من ناحية الكورنيش، وقامت عدد من الفنادق بإغلاق أبوابها خوفًا لتعرضها لعمليات اقتحام من قبل المتجمهرين، وأصيب في الأحداث العديد من جنود الأمن.

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