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لبنانيون يحتجون على احتجاز المصارف ودائعهم بالعملات الأجنبية ..

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لبنانيون يحتجون على احتجاز المصارف ودائعهم بالعملات الأجنبية .. بالفيديو لبنانيون يحتجون على احتجاز المصارف ودائعهم بالعملات الأجنبية ..

جي بي سي نيوز :- شارك مئات اللبنانيين، الجمعة، في مسيرة جابت وسط العاصمة بيروت، احتجاجا على استمرار احتجاز المصارف ودائعهم بالعملات الأجنبية.

وأفاد مراسل الأناضول، أن المسيرة انطلقت من "ساحة رياض الصلح" أمام مقر ، مرورا بمبنى وزارة الاقتصاد، وصولا الى مبنى مصرف لبنان (البنك المركزي) غرب المدينة.

وحمل المحتجون لافتات كتب عليها "لن ندفع الثمن" و"الطبقة السياسية من سلالة كورونا" و"أموالنا أغلى من أرواحكم".

وردد المحتجون هتافات منددة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والمسؤولين السياسيين.

ومنذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، تعصف لبنان أزمة مالية واقتصادية حادة، دفعت اللبنانيين للاحتجاج في الشوارع.

ومع اشتداد الأزمة، فرضت المصارف حظرا على سحب الودائع بالعملات الأجنبية، وقيدت السحب بالليرة اللبنانية.

وتمرّ البلاد بأسوأ أزمة سياسية واقتصادية مع تعثر تشكيل حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري، تخللها انهيار بقيمة العملة المحلية، وارتفاع التضخم لمستويات تاريخيّة ونقص حاد بالنقد الأجنبي.

ويبلغ في السوق السوداء حوالي 9 آلاف ليرة لبنانية حاليا، بعدما كان الدولار يساوي 1.500 ليرة قبل الأزمة.​​​​​​​

الاناضول 


 

جي بي سي نيوز

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