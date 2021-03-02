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مصراوي Masrawy

وكالات

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن سيكون لها أكبر قدر من التأثير على علاقتها مع ‎السعودية إذا كانت هناك إعادة ضبط للعلاقة، مؤكدة أن الولايات المتحدة ممتنة للتعاون الذي أبدته السعودية لإنهاء الحرب في اليمن، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن واشنطن تواصل دعم السعودية للدفاع عن نفسها وأنه بالدعم الأمريكي تمكنت المملكة مؤخرا من اعتراض هجمات من قبل الحوثيين.

‏وأكدت أنها ستتخذ خطوات لمساءلة قادة الحوثيين المسؤولين عن الهجمات على السعودية.