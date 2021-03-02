النصر يفتح ملف مواجهة الاتفاق .. و"هورفات" يطلع على تقرير المصابين

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تنطلق تدريبات الفريق الكروي الأول بنادي النصر، اليوم الثلاثاء ، بعد إجازة ليوم واحد منحها مدرب الفريق هورفات للاعبين أمس، عقب التعادل مع أبها 2ـ2 "دوريًا".

ومن المتوقع أن يطلع هورفات قبل التدريب للتقرير الطبي المفصل لإصابات اللاعبين عبد الرزاق حمد الله، وأيمن يحيى، الذي يعاني بسبب آلام في عضلات البطن، وسلطان الغنام، الذي شعر بألم خفيف في الفخذ، قبل مواجهة الفريق أمام الاتفاق في الجولة الـ 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.