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إصابة 5 مدنيين جراء سقوط مقذوف أطلقه الحوثيون على جازان بالسعودية

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إصابة 5 مدنيين جراء سقوط مقذوف أطلقه الحوثيون على جازان بالسعودية إصابة 5 مدنيين جراء سقوط مقذوف أطلقه الحوثيون على جازان بالسعودية

مصراوي Masrawy

12:39 ص الثلاثاء 02 مارس 2021

وكالات
أعلن المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان في العقيد محمد بن يحيى الغامدي، في الساعات الأولى صباح اليوم الثلاثاء، أن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان.
وأكد الغامدي وفقًا ما نقلته وكالة الأنباء للسعودية "واس" أنه بمباشرة جهات الاختصاص للموقع اتضح سقوط المقذوف العسكري في أحد الشوارع العامة، ما نتج عنه إصابة 5 مدنيين، منهم 3 مواطنين و2 من المقيمين من الجنسية اليمنية، بإصابات متوسطة نتيجة تطاير الشظايا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية المناسبة، كذلك تضرر منزلان ومحل تموينات و3 مركبات مدنية بعدة أضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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