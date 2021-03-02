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فرق تفتيش "موارد الرياض" ترصد "300" مخالفة في عشرة أيام

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منها بائعات وافدات منتحلات للشخصية واتُّخذت الإجراءات النظامية حيالهن

فرق تفتيش

رصدت فرق التفتيش الميداني التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال العشرة أيام الأخيرة قرابة الـ 300 مخالفة بعد تنفيذها لـ2500 زيارة تفتيشية على قطاع الاتصالات والمستلزمات النسائية ومحال بيع الحلويات والهدايا ومواد البناء وبعض الأنشطة المستهدفة الأخرى في العاصمة الرياض، لمتابعة مدى التزام أصحاب الأعمال بقرارات العمل والإجراءات الاحترازية للوقاية من المستجد.

كما تم خلال إحدى الحملات المشتركة التي نفذها المفتشون والمفتشات على أحد المراكز التجارية المعروفة جنوب العاصمة إغلاق 29 محلاً مخالفًا لقرارات التوطين والتأنيث وضبط مجموعة وافدات منتحلات للشخصية في مهن مقصورة على السعوديين بعد التحقق من هوياتهن بجهاز البصمة الإلكتروني، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالهن.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعتمد في جميع الحملات والزيارات التفتيشية على تطبيق إثبات الهوية بالبصمة الإلكترونية بعد استكمال الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية.

فرق تفتيش

فرق تفتيش

فرق تفتيش

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية