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الرئيس الجزائري: لا خلافات بين الرئاسة والجيش

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الرئيس الجزائري: لا خلافات بين الرئاسة والجيش الرئيس الجزائري: لا خلافات بين الرئاسة والجيش

مصراوي Masrawy

12:23 ص الثلاثاء 02 مارس 2021

الجزائر - (أ ش أ)

نفى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وجود أي خلافات بين مؤسسة الرئاسة والجيش، مؤكدًا أنه لم يجر تغييرا عميقا للحكومة احترامًا للشعب.
وقال تبون في لقاء متلفز بثه التلفزيون الجزائري مساء اليوم إن "الجيش الجزائري وصل لدرجة احترافية مهنية عالية بعيدا عن السياسة، ولا يوجد جيش وطني ومنضبط وينفذ تعليمات رئيسه مثل الجيش الجزائري".

وأضاف "أنا وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة بموجب الدستور ومن يردد وجود خلافات مازالوا على نفس النغمة منذ 15 عامًا".

وتطرق تبون إلى التغيير الحكومي الذي أجراه الأسبوع الماضي على حكومة عبد العزيز جراد، مشيرًا إلى أنه لم يجر تغييرًا عميقًا في احترامًا للشعب.

وقال تبون "نحن ذاهبون إلى انتخابات تشريعية والدستور واضح أنه إذا أفرزت الانتخابات أغلبية معارضة للرئيس تختار هي رئيس الحكومة، وإذا كانت مؤيدة للرئيس يكون الوزير الأول هو منسق الفريق الوزاري".

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مصراوي Masrawy

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