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متحدث "الصحة": يستعرض اليوم مستجدات اللقاح.. ويجيب عن الاستفسارات حول كورونا

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يناقش مستجدات اللقاح والأوضاع العالمية للجائحة وخريطة الإصابات بالسعودية

متحدث

تعقد وزارة الصحة المؤتمر الصحفي لمستجدات (كوفيد-19) اليوم الثلاثاء 18 رجب الموافق 2 مارس 2021 عند الساعة الـ3:35 عصرًا.


وفي التفاصيل، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، مستجدات اللقاح، والأوضاع العالمية للجائحة، وخريطة الإصابات بالسعودية، والمؤشرات الوبائية، ويجيب عن أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، ويستعرض الإحصائيات والخدمات الصحية.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية