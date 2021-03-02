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كورونا يصيب أكثر من 50 ألف أمريكياً و2526 إماراتياً في 24 ساعة

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كورونا يصيب أكثر من 50 ألف أمريكياً و2526 إماراتياً في 24 ساعة كورونا يصيب أكثر من 50 ألف أمريكياً و2526 إماراتياً في 24 ساعة
163  إصابة جديدة بالجزائر و392 في تونس و1176 باليونان

كورونا يصيب أكثر من 50 ألف أمريكياً و2526 إماراتياً في 24 ساعة

سجلت دولة الإمارات 2,526 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و17 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتفصيلاً، أشارت وزارة الصحة الإماراتية أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 394,050 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 1,238.

وفي تونس بلغت الإصابات الجديدة 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و21 وفاة، حيث أشارت الصحة التونسية في بيان لها، الاثنين، إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 233669 إصابةً، وعدد الوفيات بلغ 8022، فيما بلغ عدد المتعافين 198778 شخصاً.

وسجلت الجزائر 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وأربع حالات وفاة جديدة، حيث أشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان لها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 113255 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 2987 وفاة.

وقررت الجزائر، تمديد إجراءات الحجر الصحي المنزلي من الساعة العاشرة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحاً على 19 محافظة، من بينها العاصمة الجزائر لمدة 15 يوماً ابتداءً من يوم غد.

وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الجزائري بمنع تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها، والاجتماعات العائلية عبر كامل مناطق البلاد، كما دعت مواطنيها بالتحلي بالحذر.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، بلغت الإصابات الجديدة 50,505 إصابات و1,062 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ 28,405,925 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات في البلاد 511,839.

وسجلت اليونان 1176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و30 حالة وفاة، حيث أشارت منظمة الصحة اليونانية في بيان لها إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 192270 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 6534 وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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