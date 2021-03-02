مدير ‎"صحة القنفذة" يتلقى الجرعة الأولى من لقاح ‎"كوفيد-"19

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"العمري" يحث المجتمع على التسجيل عبر "صحتي" لأخذ اللقاح

تلقى مدير الشؤون الصحية بمحافظة القنفذة الدكتور أحمد العمري الجرعة الأولى من لقاح ‎ كوفيد-19. وحث "العمري" المجتمع على التسجيل عبر ‫تطبيق صحتي لأخذ لقاح كورونا (كوفيد-19).

يُذكر أن "صحة القنفذة" بدأت بتشغيل مركز لتقديم لقاح كورونا الأسبوع الماضي بمركز تدريب طب الأسرة بالقوز جنوب محافظة القنفذة، بعد أن تم تجهيز المقر وتهيئته بواقع عشر عيادات لاستقبال جميع أفراد المجتمع.

من جانب آخر، شددت "صحة القنفذة" على لسان متحدثها إبراهيم المتحمي، أن على الجميع ضرورة التسجيل عبر تطبيق "صحتي"؛ للحصول على اللقاح الآمن والفعّال لحماية المجتمع, داعيًا إلى التواصل مع المركز عبر الرقم (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.