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"الزراعة": 19 مدرسة حقلية في 10 محافظات خلال أسبوع لتوعية المزارعين والمربين

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"الزراعة": 19 مدرسة حقلية في 10 محافظات خلال أسبوع لتوعية المزارعين والمربين "الزراعة": 19 مدرسة حقلية في 10 محافظات خلال أسبوع لتوعية المزارعين والمربين

مصراوي Masrawy

11:55 م الإثنين 01 مارس 2021

كتب- أحمد مسعد:


أكد الدكتور عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية للتدريب والإرشاد أنه تم خلال الأسبوع الماضي 19 مدرسة حقلية في 10 محافظات.

وبحسب الوزارة، فأن الـ19 مدرسة كانوا كالتالي:

8 مدارس حقلية لمحصول القمح بمحافظات البحيرة والغربية والدقهلية والقليوبية وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج بمشاركة المعمل المركزي لبحوث الحشائش، و4 مدارس حقلية لمحصول الفول البلدي بمحافظات الدقهلية وبني سويف والمنيا وسوهاج،
و4 مدارس حقلية لمحصول البصل بمحافظات بني سويف وسوهاج والغربية والدقهلية بمشاركة المعمل المركزي لبحوث الحشائش، و3 مدارس حقلية للإنتاج الحيواني بمحافظات المنوفية والدقهلية والغربية.

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