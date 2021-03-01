واشنطن تعلن عن تقديم 191 مليون دولار في مؤتمر تعهدات المانحين لليمن

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مصراوي Masrawy

واشنطن - (أ.ش.أ):

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الاثنين عن تقديم 191 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية لليمن خلال المؤتمر الافتراضي رفيع المستوى لإعلان تعهدات المانحين للمعونات لمواجهة الأزمة الإنسانية اليمنية.

وقال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكية في كلمته خلال المؤتمر إن هذه المساعدات تضاف إلى 160 مليون دولار قدمتها بلاده في نهاية العام الماضي ليجعل ما تم تقديمه 350 مليون دولار منذ بدء العام المالي 2021 مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قدمت في المجمل 4ر3 مليار دولار لتخفيف معاناة الشعب اليمني منذ بدء أزمته قبل 6 سنوات.

وأوضح أن المساعدات المعلنة اليوم ، والمقدمة من عدة جهات أمريكية ، تأتي كمساهمة مع جهود الشركاء الدوليين لمساعدة 20 مليون يمني يعتمدون على المساعدات الإنسانية كالغذاء والدواء ومياه الشرب والتعليم والصحة العامة وغيرها من الخدمات التي يستفيد منها المشردون والمتضررون اليمنيون من جراء النزاع في بلادهم إلى جانب اللاجئين وطالبي اللجوء هناك ولاسيما في ظل جائحة كورونا.

وأكد الوزير ، خلال المؤتمر الافتراضي الذي دعت إليه السويد وسويسرا إلى جانب الأمم المتحدة ، أن المساعدات الإنسانية وحدها لا يمكنها القضاء على الأزمة ، بل ينبغي أن يكون هناك حل سياسي للصراع، ودعا كافة الأطراف المعنية بالمشاركة في عملية يقودها مارتن جريفيث مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن وبمشاركة تيم ليندركينج المبعوث الأمريكي الخاص باليمن من أجل العمل على إنهاء هذا النزاع.