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استطلاع رأي يكشف نسبة رضاء الأمريكيين عن الرئيس بايدن

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استطلاع رأي يكشف نسبة رضاء الأمريكيين عن الرئيس بايدن استطلاع رأي يكشف نسبة رضاء الأمريكيين عن الرئيس بايدن

مصراوي Masrawy

11:26 م الإثنين 01 مارس 2021

واشنطن - (أ ش أ):
أظهر استطلاع حديث، أن 61% من الأمريكيين راضون عن أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن لمهامه الوظيفية، مقابل 39% من الرافضين لأدائه.
وأوضح الاستطلاع ،الذي أجرته مؤسستا (هارفارد) و(هاريس) الأمريكيتان ونشرت نتائجه اليوم الاثنين، أن هناك انقساما حزبيا حادا بشأن تقييم أداء الرئيس الأمريكي ، فالغالبية الساحقة من المؤيدين كانوا من الديمقراطيين ، من أنصار حزب بايدن ، بينما معظم المعارضين هم من أنصار الحزب الجمهوري ، إلا أن ثلث الناخبين الجمهوريين المشاركين في الاستطلاع أبدوا تأييدهم لأداء بايدن الرئاسي.
ويعتبر المراقبون أن هذه النتيجة جاءت أفضل مما حققه الرئيس الأمريكي السابق دونالد في مستهل حكمه حين حصل على نسبة 48% من الرضا الشعبي عن أدائه الوظيفي الرئاسي في استطلاع أجرته نفس الهيئتين خلال شهر فبراير عام 2017.

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