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رئيس وزراء السودان يوجه بالتحضير الجيد لـ "مؤتمر باريس"

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رئيس وزراء السودان يوجه بالتحضير الجيد لـ "مؤتمر باريس" رئيس وزراء السودان يوجه بالتحضير الجيد لـ "مؤتمر باريس"

مصراوي Masrawy

11:25 م الإثنين 01 مارس 2021

الخرطوم - (أ ش أ):
وجه رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، بضرورة الإعداد الجيد وإحكام التنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات لمشاركة السودان في "مؤتمر باريس لدعم الاقتصاد السوداني"، المُقرر انعقاده في منتصف مايو القادم، مشددًا على ضرورة أن تكون جميع المساهمات والمشروعات والبرامج المقدمة للمؤتمر في إطار أولويات الانتقالية الخمس، وهى: الاقتصاد، السلام، الأمن، العلاقات الخارجية وقضايا الانتقال الديموقراطي.
وترأس حمدوك اليوم الاثنين، الاجتماع التحضيري لمؤتمر باريس، حيث أكد الاجتماع أهمية التنسيق بين مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمعية لضمان نجاح المؤتمر، الذي يُعتبر تدشينًا لعودة السودان للتفاعل الإيجابي مع المجتمع الدولي، بعد نجاح تجربة مؤتمري أصدقاء السودان، و شركاء السودان ببرلين.
ويهدُف مؤتمر باريس لجذب الاستثمارات الدولية خصوصًا بعد حذف اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، والزخم الجديد بعد إنجاز المرحلة الأولى من اتفاق سلام السودان.
كما تم الاتفاق على أن تتضمن المشاريع التي سيقدمها السودان في مؤتمر باريس محاور الزراعة والثروة الحيوانية بما يعزز التوجه الوطني لمسألة القيمة المُضافة لموارد السودان في هذا المحاور، بالإضافة للاستثمار في البنية التحتية والطاقة والتعدين.

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