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: تلقي لقاح كورنا شرط رئيسي للمشاركين في الحج

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السعودية: تلقي لقاح كورنا شرط رئيسي للمشاركين في الحج : تلقي لقاح كورنا شرط رئيسي للمشاركين في الحج

مصراوي Masrawy

11:16 م الإثنين 01 مارس 2021

الرياض - (د ب أ)

وجه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ربط قبول المشاركين في موسم الحج بتلقيهم لقاح المضاد لفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" واعتباره الشرط الرئيسي للمشاركة.

وقال الربيعة في تعميم له مساء اليوم الاثنين: "عليكم الإعداد المبكر لتأمين القوى العاملة المطلوبة لتشغيل المرافق الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة ومنافذ دخول الحجاج لموسم الحج للعام الحالي وتكوين لجنة لقاحات كورونا للمشاركين في موسم الحج والعمرة،وعليه اعتمدوا إلزامية أخذ لقاح كورونا للراغبين في المشاركة، إذ إنه أحد اشتراطات المشاركة في موسم الحج".

ولم يكشف وزير الصحة السعودي عما إذا كان الحجاج القادمون من خارج المملكة أو حجاج الداخل سيشترط عليهم أخذ اللقاح في بلدانهم أو في المملكة أم أن حج هذا العام سيقتصر على حجاج الداخل من جميع الجنسيات مثل ما حدث العام الماضي.

نشير هنا إلى أن مناسك الحج العام الماضي أقيمت بأعداد محدودة للراغبين في أداء مناسك الحج من مختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة والذين بلغوا حوالي 10 آلاف حاج، وذلك في ظل انتشار .

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مصراوي Masrawy

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