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"وزراء الداخلية العرب" تدين اعتداءات الميليشيا الحوثية على

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"وزراء الداخلية العرب" تدين اعتداءات الميليشيا الحوثية على السعودية "وزراء الداخلية العرب" تدين اعتداءات الميليشيا الحوثية على
أكدت أنها تحدٍّ سافر واستهتار فاضح بالقانون وكل القيم والأعراف الدولية

دانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بأشد العبارات محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة بعدد من المدن في المملكة العربية ، من خلال صاروخ باليستي وطائرات مفخخة، وتمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وتفصيلاً، قالت الأمانة العامة للمجلس في بيان لها اليوم الاثنين من مقرها في العاصمة التونسية إنها تندِّد بهذه الأعمال الإرهابية الرعناء التي تستهدف الأعيان المدنية، وتهدد أمن واستقرار المنطقة، في تحدٍّ سافر، واستهتار فاضح بالقانون الدولي، وكل القيم والأعراف الدولية.. وتشيد بالأدوار الكبيرة التي تقوم بها القوات السعودية الباسلة وقوات التحالف في اتخاذ التدابير المناسبة لحماية المدنيين، والتصدي بحرفية عالية لكل الاعتداءات الإرهابية.

وجددت الأمانة -وفق البيان- مساندتها المطلقة للإجراءات المحقة والعادلة التي تتخذها السعودية لضمان أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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