أخبار عاجلة

​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب -
كوريا الجنوبية تسجل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
قد تصل للحبس 10 سنوات.. ما هي العقوبة المتوقعة على السائق المتسبب في حادث "الكريمات"؟ -
جونسون: إعادة فتح المدارس يظهر "الجهد الوطني" للتغلب على الفيروس -
إسرائيل تعتزم إعادة فتح المطاعم والمقاهي -
موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي -
​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج -
إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث "فض اعتصام النهضة" الأحد -
حاكم نيويورك: انخفاض عدد حالات كوفيد-19 ببطء على مستوى الولاية -
موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

الشهداء حاضرون.. الحماية المدنية بالجيزة تكرم أسر شهداء المفرقعات (صور)

Print
الشهداء حاضرون.. الحماية المدنية بالجيزة تكرم أسر شهداء المفرقعات (صور) الشهداء حاضرون.. الحماية المدنية بالجيزة تكرم أسر شهداء المفرقعات (صور)

مصراوي Masrawy

11:32 م الإثنين 01 مارس 2021

كتب - محمد شعبان:

حرصت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة برئاسة اللواء هشام صادق على تكريم أسر الشهداء من أبطال الإدارة؛ احتفالا باليوم العالمي للحماية المدنية الذي يتزامن مع الأول من مارس كل عام.

ونظمت الإدارة، اليوم الاثنين، احتفالية بمقر الإدارة تم خلالها تكريم والدة الشهيد ضياء فتحي، ووالدة الشهيد عمرو عبد الخالق، الضابطان بإدارة المفرقعات.

وأعربت والدتا الشهيدين عن سعادتهم بالتكريم وسط إشادة باللفتة الطيبة من القائمين على الحماية المدنية بالجيزة مؤكدين "التكريم مش غريب على منبع الأبطال.. ديما فاكرين الشهداء اللي ضحوا بأرواحهم" موجهين الشكر لوزير الداخلية ومساعده للحماة المدنية ومسؤولي الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة.

وحرص رجال الإدارة على توزيع الورود على المواطنين بميداني مصطفى محمود بالمهندسين والحصري بمدينة 6 أكتوبر ومحيط "هايبر" بالشيخ زايد.

كما تم توزيع كتيبات تضمن دور الحماية المدنية في حماية الأرواح والممتلكات العامة، والخاصة والحفاظ على البيئة والاقتصاد، والإرشادات العامة للوقاية من الحرائق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج

​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج

نقيب محاميي جنوب القاهرة يصدر بيانَا بشأن مصروفات التصديق على العقود

نقيب محاميي جنوب القاهرة يصدر بيانَا بشأن مصروفات التصديق على العقود

"كورونا مصر".. تسجيل 588 إصابة جديدة بالفيروس.. و38 حالة وفاة

"كورونا مصر".. تسجيل 588 إصابة جديدة بالفيروس.. و38 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية