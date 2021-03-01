ضبط مصنع لإعادة إصلاح المحولات المستعملة وإعادة بيعها بالشرقية

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مصراوي Masrawy

كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط مصنع لإعادة إصلاح المحولات المستعملة وإعادة بيعها كونها جديدة بالشرقية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة الكهرباء قيام مالك مصنع غير مرخص لإعادة إصلاح وهيكلة المحولات المستعملة القديمة وبيعها على إعتبار أنها جديدة "مما يضر بالشبكة القومية للطاقة وإستعمالها يؤدى إلى فقد كمية كبيرة من التيار الكهربائى، مما يعد إهداراً للمال العام.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن المصنع واستمراراً لمواصلة تلك الجهود. وتوصلت تحريات أجهزة البحث الجنائى بالإدارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية إلى أن مالك المصنع والمطلوب ضبطه يقوم بإدارة مصنع آخر كائن بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ويمارس ذات النشاط.

وتبين قيام المتهم بإدارة ذلك المصنع لتصليح المحولات الكهربائية القديمة بطريقة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وإعادة بيعها على إعتبار أنها جديدة.

وتم ضبط (115 محول قديم- 9 محول تم تجديدهم- 12 طن نحاس- 125 برميل زيت محولات- 2 طن ورق عزل- 3 طن حديد شرائح- 300 عازل مستعمل – 600 عازل جديد- 16 كفة نحاس- أدوات ومعدات التصنيع ولحام ولف المواتير ودهانها).

بمواجهته إعترف بإدارة ذلك المكان بدون ترخيص ويقوم بتجديد المحولات بطريقة غير مطابقة للمواصفات وإعادة بيعها على إعتبار أنها جديدة وتغيير بياناتها ونسبتها للشركات المعتمدة من وزارةالكهرباء -على خلاف الحقيقة- ويقوم بعمل أرقام مزورة لتلك المحولات وقدرت قيمة المضبوطات بأكثر من عشرة مليون جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.