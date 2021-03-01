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وزير إسرائيلي يكشف عن اتصالات مع مسؤول عماني حول تعزيز التعاون بين الجانبين

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وزير إسرائيلي يكشف عن اتصالات مع مسؤول عماني حول تعزيز التعاون بين الجانبين وزير إسرائيلي يكشف عن اتصالات مع مسؤول عماني حول تعزيز التعاون بين الجانبين

مصراوي Masrawy

10:40 م الإثنين 01 مارس 2021

وكالات:
ناقش وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، الاثنين، مع نظيره العُماني بدر البوسعيدي، هاتفيًا، تعزيز العلاقات بين البلدين، والحفاظ على قنوات الاتصال المباشر.
وقال أشكنازي، في تغريدات على "تويتر"، ونقلتها وكالة سبوتنيك، اليوم الاثنين "كانت لدي محادثة جيدة مع وزير الخارجية العماني.. وخلال المكالمة تبادلنا وجهات النظر حول عدد من القضايا والمصالح المشتركة، وكذلك أهمية دعم جميع الجهود لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".
وتابع أشكنازي "اتفقنا على الحرص بالحفاظ على قناة مباشرة للاتصال من أجل مضاعفة التعاون بيننا".
يشار إلى أن البوسعيدي كان قد أعلن بوقت سابق من الشهر الماضي، أن بلاده راضية عن مستوى العلاقات الحالية مع إسرائيل.
ووقعت إسرائيل ودول عربية، اتفاقات سلام بدأت مع الإمارات في 13 أغسطس، بتوقيع اتفاقية سلام بين البلدين في البيت الأبيض بالولايات المتحدة برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.

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