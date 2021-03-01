أخبار عاجلة

​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب -
كوريا الجنوبية تسجل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
قد تصل للحبس 10 سنوات.. ما هي العقوبة المتوقعة على السائق المتسبب في حادث "الكريمات"؟ -
جونسون: إعادة فتح المدارس يظهر "الجهد الوطني" للتغلب على الفيروس -
إسرائيل تعتزم إعادة فتح المطاعم والمقاهي -
موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي -
​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج -
إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث "فض اعتصام النهضة" الأحد -
حاكم نيويورك: انخفاض عدد حالات كوفيد-19 ببطء على مستوى الولاية -
موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. سوريا
  4. جي بي سي نيوز

رسالة من بايدن تشرح أسباب الضربة الجوية في سوريا

Print
رسالة من بايدن تشرح أسباب الضربة الجوية في سوريا رسالة من بايدن تشرح أسباب الضربة الجوية في سوريا

جي بي سي نيوز :- بعث الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم السبت، برسالة إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، والرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ باتريك ليهي، برر فيها قراره قصف فصائل موالية لإيران في شرق سوريا.

وقال بايدن في رسالته إنه رد على الهجمات الصاروخية الأخيرة التي استهدفت مواقع أمريكية في العراق، وذلك من دون إخطار الكونغرس.

وجاءت الرسالة ردا على انتقادات ديمقراطيين في الكونغرس بغرفتيه، لقرار بايدن استخدام القوة العسكرية بعد خمسة أسابيع فقط من تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الجمعة، أنها استهدفت في غارات جوية مواقع تابعة لكتائب "حزب الله" العراقية وكتائب "سيد الشهداء" في مدينة البوكمال شرقي سوريا، ردا على الهجمات الأخيرة على عسكريين أمريكيين بالعراق.

ووفقا لوكالة "بلومبرغ" فإن بايدن أكد في الرسالة أنه اتخذ القرار "وفق ما ينص عليه قانون سلطات الحرب"، الذي لا يلزمه بإخطار الكونغرس.

وقال بايدن إنه أمر بالضربة العسكرية من أجل "الحماية والدفاع عن أفرادنا وشركائنا ضد هذه الهجمات، وهجمات مماثلة في المستقبل"، وذلك "بموجب السلطات التي يمنحها له الدستور".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن "هذه الميليشيات غير الحكومية، كانت متورطة في الهجمات الأخيرة ضد الولايات المتحدة، وأفراد التحالف في العراق"، من ضمنها الهجوم الصاروخي على قاعدة عسكرية أمريكية في أربيل يوم 15 فبراير الجاري، والذي أسفر عن إصابة جندي أمريكي، وأربعة متعاقدين مدنيين توظفهم الولايات المتحدة، ومقتل متعاقد آخر.

المصدر: وكالة "بلومبرغ" الأمريكية

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الامير حسين : "بفتح تلفوني بلاقي حالي يا خاطب أو متزوج"

الامير حسين : "بفتح تلفوني بلاقي حالي يا خاطب أو متزوج"

الخارجية الأميركية: تقارير معاقبة محافظ مصرف لبنان المركزي غير صحيحة

الخارجية الأميركية: تقارير معاقبة محافظ مصرف لبنان المركزي غير صحيحة

بالفيديو .. الامير حسين : أزمة كورونا جديدة على العالم ولم يعلم أحد شكل العدو الذي نواجه

بالفيديو .. الامير حسين : أزمة كورونا جديدة على العالم ولم يعلم أحد شكل العدو الذي نواجه

سيف العقوبات يدنو من حاكم مصرف لبنان.. قرار وشيك؟!

سيف العقوبات يدنو من حاكم مصرف لبنان.. قرار وشيك؟!

شبكة عيون الإخبارية