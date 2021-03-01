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متحدث "الصحة": لا صحة للمعلومات في الصورة المتداوَلة عن موانع تطعيم كورونا

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طالب الجميع بأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات

متحدث

نفى مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، صحة المعلومات الواردة في صورة متداوَلة عن الحالات التي لا يناسبها أخذ لقاح كورونا، واستعرضت 12 حالة، من بينها السكري وضغط الدم.

وطالب الجميع بتلقي وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وصرح العبدالعالي عبر حسابه الرسمي بتويتر ‏@spokesman_moh في توضيح مهم قائلاً: "لا صحة للمعلومات في الصورة المتداوَلة عن موانع تطعيم كورونا (كوفيد-19). وندعو الجميع إلى التواصل مع ‪@SaudiMOH937 لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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