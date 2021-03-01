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وزير الصحة الألماني يحذر من التسرع في تخفيف قواعد كورونا

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وزير الصحة الألماني يحذر من التسرع في تخفيف قواعد كورونا وزير الصحة الألماني يحذر من التسرع في تخفيف قواعد كورونا

مصراوي Masrawy

09:50 م الإثنين 01 مارس 2021

برلين - (د ب أ)

حذر وزير الصحة الألماني ينس شبان من التخفيف السريع لقواعد كورونا.

وفي ندوة لرابطة الشركات المتوسطة (بي في إم دبليو)، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، مساء اليوم الاثنين: "لن نغفر لأنفسنا جميعا، كما أنكم لن تغفروا لحكومتكم إذا تعجلنا بالتخفيف الان لنعود فجأة لمواجهة أسئلة مختلفة تماما في غضون أربعة أو ستة أسابيع".

وأضاف شبان أنه هو أيضا يشعر بالحاجة إلى وضع خطة لاتخاذ خطوات لعودة الحياة إلى طبيعتها " لكننا خلقنا حاليا توازنا صعبا"، ولفت إلى أن التخفيفات لا يمكن أن تحدث إلا خطوة خطوة وقال إن فتح المدارس والحضانات وحده من شأنه أن يؤدي إلى ملايين الحركات يوميا.

في الوقت نفسه، أبدى الوزير تفاؤله قائلا:" بدأنا طريق الخروج من الجائحة"، وقال إن ربيع العام الحالي يمكن أن يكون آخر ربيع للجائحة، ورجح إمكانية تجاوز أسوأ مراحل الأزمة في أبريل المقبل.

ونوه شبان إلى التقدم الكبير الذي تم إحرازه في مجال الاختبارات من خلال الاختبارات السريعة والذاتية، وقال إن هذه الاختبارات يمكنها تأمين مواقف محددة في الحياة اليومية في زيارات المطاعم والسينمات واللقاءات العائلية.

ورأى شبان أن التطعيم صنع فارقًا حيث حدث تراجع ملحوظ في حالات دخول المستشفيات للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما.

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مصراوي Masrawy

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